Ein Handwerksmeister aus Dettingen wollte helfen, als am Anfang der Pandemie die medizinischen Schutzmasken knapp waren in Deutschland. Er kennt in Vietnam einen Hersteller, dort hat er 170.000 Masken geordert. Die Masken kamen, aber viel zu spät. Das Krankenhaus hatte schon welche und zudem sind die Masken auch nicht mit FFP2 gekennzeichnet. Jetzt ist die ganze Werkstatt mit den Kartons und den Masken vollgestellt. Zum Glück hält die Gemeinde zusammen und will dem Mann helfen.