Marcel Lang aus Durmersheim (Kreis Rastatt) ist 36 Jahre alt und arbeitet in einem technischen Beruf. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und ein schönes Haus mit Garten. Soweit so normal. An Halloween allerdings ist bei ihm zuhause alles anders. Wochenlang arbeitet er daran, sein Haus in ein für alle begehbares Halloween-Grusel-Paradies zu verwandeln. Das macht er bereits seit 2012. Hunderte von Menschen strömen dann an Halloween nur für ein paar Stunden zu ihm, um sich richtig zu gruseln.