Gut zu wissen: Eichen für den Klimawandel?

Thomas Glasbrenner ist Revierförster in Waibstadt und Meckesheim in der Nähe von Sinsheim. Seit seiner Ausbildung beschäftigt er sich mit dem Klimawandel und den Folgen für seinen Wald. Er hat dazu schon viele Beobachtungen und Versuche gemacht und ist in dieser Hinsicht ein Vorreiter. In seinem Revier macht er Projekte zur gezielten Naturverjüngung alter Eichen. Die Eiche ist für viele die Königin der Bäume. Sie liefert eines der dauerhaftesten und wertvollsten Hölzer und kann uralt werden. Die Eiche gilt als wichtigster Laubbaum auf der Nordhalbkugel und wächst vor allem in Mischwäldern. Angesichts extremer Sommer, die bei Buchen und Fichten enorme Trockenschäden anrichten, könnte die robuste Eiche an Bedeutung gewinnen.