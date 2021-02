Ein Klick, ein virtueller Ort. Kurze Videos, selbst produziert. Von anderen angeschaut, geliked, kommentiert. Wir sind an einem etwas anderen Ort als gewohnt. Und zwar in der App 'TikTok'. Hier treffen sich jeden Tag problemlos mehrere tausend Menschen aus der ganzen Welt - und das ganz legal, auch zu Corona- Zeiten. Die App ist eine Videoplattform und ein soziales Netzwerk aus China und die letzten Monate rasant gewachsen. Was genau macht diesen Ort aus? Das schauen wir uns an - und starten bei einer Schülerin aus Baden-Württemberg, die auf der Plattform täglich mehrere Millionen Menschen an ihrem Alltag teilhaben lässt. mehr...