Großfeuerwerk und Spendenaktion in Heitersheim

Die Tierschützerinnen Petra Gerter und Simone Reusch richten Futterstellen in Mönsheim für verwilderte Katzen ein. Denn es gibt nicht genug zu fressen für so viele Tiere. Sie wollen verhindern, dass es noch mehr werden. Deshalb fangen sie sie ein, lassen sie kastrieren und registrieren. Die Katzenretterinnen müssen ihre Fangaktionen gut vorbereiten. Es kann manchmal eine Woche dauern, bis ihnen eine Streunerkatze in die Falle geht. Da die beiden eine private Initiative und kein Verein sind, dürfen sie keine Spenden annehmen. Sie müssen Futter und Tierarztkosten meist aus eigener Tasche bezahlen. Im Landesschau-Studio erzählen sie, was sie an ihre Grenzen bringt und warum sie trotzdem nicht aufgeben. mehr...