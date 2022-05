Großfamilie Lürig: Konzert mit dem Familienchor

Sie sind alles außer Mainstream: Feuerspeien und Rollenspiel gehören zum Erziehungskonzept. Die zehnköpfige Familie Lürig aus Aach betrachtet ihren Alltag als kreatives Chaos mit unerschöpflichem Potential. Der Maler Ralf Lürig und seine musizierende Frau Sabrina haben acht Kinder zwischen 3 und 21 und leben in einem alten Hotel in Aach im Hegau. Die Familie tritt als Chor "The Lyrics" (Die Lürigs) auf, alle spielen ein Instrument und selbst Hausarbeit und Küchendienste werden dank fantasievoller Rollenspiele zum Event. Im Landesschau Studio erzählen Mutter Sabrina und Tochter Eleonore wie sie sich auf Weihnachten vorbereiten und wie ihre Feiertage in ihrer Großfamilie aussehen. mehr...