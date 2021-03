Die Coronazeit verunsichert viele Kinder und Jugendliche sehr. In der Tübinger Psychiatrie ist man besorgt, die Telefone stehen nicht mehr still. Immer mehr Hilferufe erreichen die Klinik. Auf 60 Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kommen aktuell Anfragen von weit über 100 Patienten.

Greta ist eine von ihnen. Sie ist 24 Jahre alt, seit der Pubertät magersüchtig und wechselt oft zwischen Psychiatrie und ihrem Zuhause im Schwarzwald. Insgesamt war sie schon fast ein Jahr stationär in der Tübinger Psychiatrie.