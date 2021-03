Gerade jetzt zeigen uns die Kinder an, wie es gerade um uns steht. Vor allem der emotionale Zustand der Eltern hat auf sie einen direkten Einfluss. Der Tübingner Psychotherapeut Gottfried Barth erlebt gerade einen großen Patientenansturm. Es liegt eine Bedrohung in der Luft, die Kinder und Jugendliche sehr verunsichert. Viele kommen nach den langen Unterrichtsausfällen mit den Anforderungen in der Schule schwer zurecht. Depressionen, Angststörungen, Essstörungen sind die Folge. Im Landesschau-Studio erklärt er, wie wichtig die Kommunikation innerhalb der Familie ist. mehr...