Gottesdient für Mensch und Tier

Am Wochenende vor dem Welttierschutztag am 4. Oktober gab es mal wieder den Gottesdienst für Mensch und Tier in Mannheim. Immer ein Ereignis, wie Hunde, Katzen, Sittiche und was sonst noch alles zu den tierischen Lieblingen gehört, in einem Gottesdienst zurechtkommen. Ob Herrchen und Frauchen da überhaupt zum Beten kommen?