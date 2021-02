Auf dem Parkplatz des Hotels "Weißes Ross" gibt es jetzt kulinarische Leckereien mit Wild. Sechs Holzhütten verkaufen Wildfleisch, Rehburger, Feuerwurst - alles aus eigener Produktion. In jeder Hütte was anderes zum Vorbeifahren-Drive-In. Der Bruder des Hotelbesitzers ist Jäger. Normalerweise geht das geschossene Wild an die Gastronomie. Die hat wegen Lockdown geschlossen und so ist die Idee mit dem Wintermarkt eine Alternative.

