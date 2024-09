Gipfel-Funker im Schwarzwald

Viele Winzer bleiben immer wieder auf ihren Beständen sitzen und das ist nur ein Problem, vor dem sie stehen. Viele von ihnen haben deshalb in den vergangenen Jahren aufgegeben. Und damit verkommen auch die Steillagen und Kulturlandschaften, wie hier in Esslingen am Neckar. Einer der unbedingt weitermachen will, obwohl es sich nicht mehr lohnt, ist Stefan Maisch.