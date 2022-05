Gin mit Maultaschengeschmack aus Gechingen

Es war eine verrückte Idee: Radeln bis ans Ende der Welt. Gesagt -| getan. Vor einem Jahr machten sich Thomas Stüber aus Mühlacker und sein Neffe Malte auf den Weg. Im Februar 2022 waren die beiden am Ziel: am südlichsten Zipfel der Welt in Feuerland. Seit kurzem sind die Hobbyradler wieder daheim. Mit reichlich Fahrradkilometern und Höhenmetern in den Knochen und um viele Erfahrungen und Begegnungen reicher. Im Studio erzählen sie, was die Traumtour ihnen abverlangt hat und wer von beiden der Fittere war und ist -| Onkel oder Neffe. mehr...