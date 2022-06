Gigantisches Blumenherz bei Blaufelden

Im wahren Leben ist er Hausmeister, Handwerker und Platzwart der Aalener Sportallianz. Doch am liebsten ist Erich Schobert als "Sheriff Blacky" unterwegs. In Uniform und im Original-US-Schlitten samt Sheriffstern auf der Motorhaube. Den Traum vom Sheriff-Auto hat sich der 70-Jährige schon vor einigen Jahren erfüllt. Ein Händler vermittelte ihm einen Dodge, Erich Schobert lackierte ihn um und versah ihn mit dem passenden Schriftzug. In der Landesschau erzählt er, was er als "Sheriff" schon so alles erlebt hat und wie er sein auffälliges Gefährt hegt und pflegt. mehr...