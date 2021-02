Vor 13 Jahren erfüllen sich Roswitha und Michael Walter ihren Lebenstraum, kaufen eine Stauferburg und werden Burgbesitzer. Seitdem ist Burg Katzenstein ihr Leben, ihre Mitarbeiter sind ihre Familie. Sie stecken nicht nur all ihre Zeit, sondern auch viel Erspartes in den Erhalt und den Ausbau der alten Burg. Roswitha Walter ist Gastronomin aus Leidenschaft. Kochen, Backen und Kinderführungen auf der Burg, das ist ihr Ding. Ihr Mann Michael ist leidenschaftlicher Historiker und kann sich im eigenen Burgmuseum verwirklichen. Aber auch für Familie Walter kam im vergangenen Jahr der Lockdown, nur vier Monate hatten sie geöffnet, über 100 Veranstaltungen und Hochzeiten abgesagt. Trotzdem blicken sie voller Optimismus in die Zukunft. Sie schaffen das - als Familie und freuen sich auf einen Sommer voller Gäste. mehr...