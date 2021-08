Mit Stuck verschönerte Wände und Decken kennen wir heute überwiegend aus Altbauwohnungen oder Museen. Diese Kunst kam, so wie der Beruf des Stuckbildhauers, einfach aus der Mode. Jan Hoos ist einer der letzten in Europa. Seine Kundschaft ist dafür sehr erlesen. Vom Bayrischen Hof in München über die Salesgallery in New York bis zu Brad Pitt. mehr...