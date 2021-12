Gegen die Einsamkeit: Kaffeeklatsch to go

Simon Fetzer ist erfolgreicher Unternehmer und leitet eine Schreinerei in Oberriexingen. Als vor einigen Jahren seine Beziehung in die Brüche geht, sortiert der 53-Jährige sein Leben neu. Er reduziert seinen Besitz und zieht in ein 23 Quadratmeter großes Tiny House. Zum ersten Mal nach über 20 Jahren fängt er wieder an sich mit seiner großen Leidenschaft der Musik zu beschäftigen und beginnt wieder zu singen. Damit hat es der Schreiner sogar in die TV Show "The Voice of Germany" geschafft. Im Landesschau Studio erzählt Simon Fetzer, wie er sein Lampenfieber überwinden konnte und wie wenig Besitz er braucht um glücklich zu sein. mehr...