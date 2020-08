In diesem Sommer ist alles anders in den Freibädern: Wer ein Ticket haben will, muss es vorab im Internet reservieren. Wer ein Online-Ticket ergattert hat, darf sich auf Badespaß freuen, denn im Freibad sind deutlich weniger Leute erlaubt als sonst. Im Neckar-Freibad in Esslingen zum Beispiel. Da gibt es vier Badezeiten pro Tag - immer für drei Stunden.