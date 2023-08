Gastritis - Entzündungen im Magen

Jasmin Wagner stand für das neue SWR-Unterhaltungsformat „Kleine Bühne – große Chance” vor der Kamera. Zu sehen ab 21.Oktober im SWR Fernsehen. Die Sängerin begleitet darin fünf Amateurbands aus dem Südwesten und zeigt, wie sie an nur einem einzigen Tag jeweils ein großes Konzert vorbereiten. Dabei kann Jasmin Wagner auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Als Sängerin Blümchen war Sie in den 90er Jahren ein echtes Teenie- Idol und verkaufte Millionen Tonträger.

Im Studio erzählt Jasmin Wagner, was sie mit den Bands so alles erlebt hat und wie sehr Sie sich auf ihre neue Rolle als Mutter freut.