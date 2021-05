1,7 Kilogramm, so viel Spargel verzehrt jede und jeder von uns im Schnitt pro Jahr. Am meisten wird der weiße Spargel gegessen, doch der Trend geht eindeutig in Richtung grün. Kein Wunder, er gilt schließlich als gesünder und auch noch pflegeleichter in der Zubereitung als der Weiße. Was ist dran? mehr...