Mitten in Stuttgart gibt es einen besonderen Garten. Die Straßenbahn rauscht unweit davon vorbei, die Straße hört man auch, aber was dort blüht und lebt ist Natur pur. Stauden, Kräuter, Rosen, Insekten, Eidechsen und Libellen: Dort gibt‘s alles. Das Stückle in Heslach ist recht groß, also gibt´s für Juliane Schick immer viel zu tun.