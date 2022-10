11 Dinge, die man in der Ortenau gemacht haben sollte

6. UNTER TAGE GEHEN: Ein weiterer geschichtsträchtiger Beruf in der Ortenau – der Bergbau. Die Silbergrube "Segen Gottes" in Haslach gehört zu einem der bedeutendsten Bergwerke des Schwarzwaldes. Besucher können (ab April) bis Oktober dreimal täglich auf einer Führung in drei Sohlen auf Erkundung gehen und unter anderem Kristalldrusen und Stalaktiten in den Stollen entdecken.