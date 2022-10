2. TAUBENMOOS BEI BERNAU: Wer an einem schönen Sonntagnachmittag verzaubert werden will, nimmt die Kinder mit in den Bernauer Märchenwald. Der fantasievolle Naturerlebnispfad durch das Hochmoor begeistert den Nachwuchs mit Spiel- und Erzählstationen, einem Wasserrad zum Plantschen und einer großen Merlin-Statue. Vielleicht lassen sich auch die Erwachsenen von gewundenen Wegen durch Wald und Wiesen, murmelnden Moorbächlein und Moospolstern in sattem Grün in die Märchenwelt der Kindheit entführen?

IMAGO Imago -