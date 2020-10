Sie ist eine echte Sportskanone: Luzia Burgbacher aus Furtwangen ist mit 60 Jahren die älteste Spielerin des DFB. Als Torhüterin spielt sie in der Damenmannschaft des FV Marbach in der Landesliga. Ungeschlagen auf Platz eins in dieser Saison. Und wenn alles gut läuft, dann steigt sie mit ihren jungen Sportkameradinnen sogar nächstes Jahr auf. mehr...