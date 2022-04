Ruth Erhardt-Zonka ist mit Leib und Seele Müllerin. Doch der "Run" aufs Mehl, den sie nun in ihrem Mühlen-Laden erlebt, hat den gesamten Betrieb in den Ausnahmezustand versetzt. Vor 23 Jahren übernahm sie die "Obere Mühle Gosbach" vom Vater und machte daraus ein erfolgreiches kleines Unternehmen mit Ladenverkauf. Damals hat sie nicht im Traum daran gedacht, dass sie irgendwann einmal die Mehlpackung am Ladentisch rationieren muss. Doch sie kommt die Tage mit dem Mahlen nicht mehr hinterher. Bereits 2020 haben die Menschen plötzlich Mehl gehortet, sagt Ruth Erhardt-Zonka und "deshalb habe ich das erneute Hamstern kommen sehen und die Ruhe bewahrt". In der Landesschau erzählt die Müllerin auch, warum sich die Kunden ums Mehl überhaupt keine Sorgen machen müssen. mehr...