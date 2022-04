Frösche ziehen wegen S21 um

Was als Hobby anfing, wird jetzt ernst: Bisher hat Jessica Baumeister nebenberuflich in ihrem kleinen Laden in Kornwestheim Second Hand Brautkleider verkauft. Ihre Idee kam so gut an, dass Bräute sogar aus Hamburg anreisen. Sie ist ständig ausgebucht und gibt schließlich ihren Job bei der Bank auf. Der 40 Quadratmeter kleine Laden wird zu eng. Jetzt ist sie umgezogen. Im Landesschau-Studio erzählt sie von ihrer Leidenschaft und wie viel Freudentränen ihre Kundinnen mit in ihr Leben bringen. mehr...