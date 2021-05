Restaurant, Theater Fitnessstudio, all das ist während des Teil-Lockdowns geschlossen. Schulen und Kitas hingegen sollen geöffnet bleiben. Doch dort gibt es immer mehr Corona-Fälle. Viele Kinder müssen in Quarantäne. Was bedeutet das für den Rest der Familie? Wer muss überhaupt in Quarantäne? Und wie verhält man sich währenddessen? Familie Zehnle aus Eggenstein-Leopoldshafen hat das gerade durchgemacht. mehr...