Der goldene Oktober hat Gartenfreunde ja für den etwas verregneten Sommer entschädigt. Mit vielen sonnigen Tagen und herrlich gefärbtem Laub. Jetzt im November ist es weniger angenehm. Ein Regengebiet nach dem anderen erreicht uns, es ist grau und windig. Da gehen nur die Harten in den Garten. So wie unser Mannheimer Kleingärtner-Ehepaar Peter und Sigrid Vetterolf. Gut zu wissen, was im November im Garten zu tun ist – auch wenn es nass ist. mehr...