Fotoshooting mit Huhn

Der dreizehnjährige Linus Krebs ist in seinem Dorf bekannt wie ein bunter Hund. Denn er hat sich in Kochersteinsfeld im Hohenlohekreis sein eigenes Business aufgebaut. Er hält Hühner und verkauft ihre Eier, zu Beginn mit einem Bollerwagen, doch mittlerweile fährt er sie jeden Samstag mit einem elektrischen Lastenrad aus. Er zeigt uns, was er sich da aufgebaut hat. mehr...