Frage für Montag, den 30. August:

Ellwangen verdankt bis heute viel der Laune zweier Brüder. Die beiden liebten offenbar das Jagen entlang der Jagst, dazu waren sie recht fromm. Ihr Start Up, wie man es heutzutage bezeichnen könnte, prägt das Stadtbild bis in die Gegenwart. Auch wenn es sehr lange zurück liegt. Was haben die beiden gegründet? Nehmen Sie vom gesuchten Begriff den letzten Buchstaben.