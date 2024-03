Gewinnen Sie Tickets für das Musical "Tina"

per Mail teilen

Powerfrau und Rockstar Tina Turner ist Vorbild für viele Frauen. Passend zum Weltfrauentag verlosen wir 3 x 2 Karten für "Tina – Das Musical" in Stuttgart.

Das Musical erzählt die Geschichte von Tina Turner mit all ihren Höhen und Tiefen: von ihren bescheidenen Anfängen in Nutbush, Tennessee, bis hin zum absoluten Weltstar als die "Queen of Rock" mit vielen großen Hits.

Tickets gewinnen

Wir verlosen 3 x 2 Eintrittskarten für "Tina – Das Musical" im Stage Apollo Theater in Stuttgart am Ostersamstag, den 30.3.2024.

Teilnahmeschluss ist Samstag, 9. März 2024, um 23 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail benachrichtigt.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.