Gewinnen Sie Tickets für Christoph Sonntag

»The Länd Worldwaid« heißt das neue Programm des Kabarettisten Christoph Sonntag. Wir verlosen 10 x 2 Karten.

Christoph Sonntag ist sich sicher: In zwei Jahren wird die ganze Welt schwäbisch sprechen. Für diese wahnwitzige These hat er das Schwabenland und rund um den Globus mutige Auswanderer ausfindig gemacht, die den schwäbischen Lifestyle in die Welt getragen haben.

Tickets gewinnen

Wir verlosen 10 x 2 Karten für die neue Christoph Sonntag Live-Show »The Länd Wörldwaid«, die am 13. und 14. Mai im Theaterhaus Stuttgart zu sehen ist. Dabei ist der SWR, der das das »Wörldwaid«- Programm mitschneidet.

Zusätzlich lädt Christoph Sonntag insgesamt 6 Gewinner*innen am 14. Mai zur After-Show-Geburtstagsparty ein.

Teilnahmeschluss ist Freitag, 6. Mai 2022, um 23 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail benachrichtigt.

