Eine Mutter und ihre beiden erwachsenen Töchter brauchen dringend eine neue Wohnung. Alle drei Frauen leiden an der chronischen Muskelerkrankung MS. Sie wohnen sie in einem Zweifamilienhaus in Bad Liebenzell/Maisenbach. Dort wurde ihnen vom Vermieter, der mit im Haus wohnt, wegen Eigenbedarf gekündigt. Der erwachsene Sohn der Familie will in die untere Wohnung einziehen. Nun suchen die drei Frauen verzweifelt eine neue Bleibe, doch noch ohne Erfolg. Auch der örtliche Bürgermeister konnte bisher bei der Wohnungssuche nicht helfen. mehr...