Feuer in Ettlinger Kleingartenanlage

Kleingärten werden immer beliebter, die Wartelisten für ein eigenes Stückchen grün sind ewig lang. Umso glücklicher sind die, die schon einen Garten haben. Doch viele solcher Gartenanlagen gehören der Deutschen Bahn. Und weil die mit diesen Flächen oft nichts mehr anfangen kann, will sie die loswerden. Aus wirtschaftlichen Gründen verständlich, für die Pächter aber ein Horror-Szenario - so wie für Brigitte Perkovic in Bietigheim-Bissingen. mehr...