Ferienwohnung extrem: Camping auf dem Weingut

Die Plattform „Landvergnügen“ bietet deutschlandweit einen einmaligen Service an: kostenlose Wohnmobil-Stellplätze bei Landwirten, Winzerhöfen oder Gastwirten. Zum Beispiel in der Ortenau beim Weingut Weber in Ettenheim. Diese Art Camping ist sehr beliebt, weil man abseits vom typischen Campingplatzrummel ist. Zwar gibt es nicht den gewohnten Luxus, aber dafür eine nette Atmosphäre und gute Getränke. Ob im Winzerhof oder beim Schnapsbrenner Fridolin Baumgartner in Oberbergen am Kaiserstuhl: Es gibt viele Camper, die mitmachen und das super finden.

Reporterin: Annette Rohrer