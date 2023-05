Regine Wagner unterrichtet eine sogenannte Vorbereitungsklasse in der Rosensteinschule in Stuttgart. Dreimal so viele Kinder müssen die Schulen im Land seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs aufnehmen. Fast alle ohne Deutschkenntnisse. Nach einem Jahr sollten die Kinder so weit sein, in die Regelklasse zu kommen. Doch das gestaltet sich oft schwierig.