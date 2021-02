Die Singener und ihre Poppele-Narren sind begeisterte Fasneter. Deshalb hat sich Rebwieber-Mutter Bettina Kraus in diesem trostlosen Narrenjahr auch was ganz Besonderes einfallen lassen:

Alles, was es sonst täglich auf der Gass' an kulinarischen Leckereien gibt, stellt sie mit ihrer Zunft-Freundin für daheim her. Das heißt: es gibt täglich ein wechselndes drei-Gänge-Paket - vom Schmotzigen Dunschdig bis zum Faschingsdienstag. Das liefern sie im Häs und mit traditioneller Musik bis vor die Haustür. mehr...