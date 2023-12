Die Liebesgeschichte von Edith Spaleck und Harald Günther klingt wie ein modernes Märchen: 1961 sitzen die beiden gemeinsam in der Klasse und nehmen keinerlei Notiz voneinander. Beide leben ihr Leben mit ihren Ehepartnern und verlieren beide ihre Ehepartner. Und dann der berühmte Zufall: beim Klassentreffe vor 9 Jahren sehen sie sich wieder. Sie treffen sich ab und zu und schließlich „funkt“ es zwischen den beiden. Sie nimmt seinen Heiratsantrag an und dann folgt ihre „Märchenhochzeit“ so Harald Günther. Im Landesschau-Studio erzählen sie von ihrem gemeinsamen Liebesglück und dass es für die wahre Liebe nie zu spät ist.