Streit um Naturerhalt oder Wohnungsbau, den gibt es immer wieder. Die einen setzen sich für die Natur ein, die anderen wollen Geld verdienen. Ein Streit, der gerne auch mal an der Wahlurne entschieden wird. So war es in Blaustein im Alb-Donau-Kreis. Ein Stadtwald in der rund-15.000 Einwohner zählenden Kleinstadt sollte abgeholzt werden, um Platz zu schaffen für mehrgeschossige Häuser und Wohnungen für 200 Menschen. Lage: Direkt an der B28. Eine Bürgerinitiative wollte aber den Wald erhalten -| und hat sich am Ende klar durchgesetzt. mehr...