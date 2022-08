Rock ’n’ Roll hält ihn jung. Seit mehr als 60 Jahren steht Peter Kraus, "der deutsche Elvis", auf der Bühne. Nun hat er ein Swing-Album am Start, geht mit seinen stolzen 83 Jahren noch einmal auf Live-Tour und macht auch an mehreren Orten in Baden-Württemberg Station. Seine inzwischen sechste Abschiedstournee. Und das, obwohl er seiner Frau versprochen hatte, dass die fünfte Abschiedstournee die letzte war. Im Studio verrät der Vollblutmusiker, warum ihn die Bühne einfach nicht loslässt. mehr...