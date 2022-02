Serkan Eren hat eine Mission: Menschen helfen, die in Not sind. Nach einem schweren Autounfall hat der Stuttgarter sein früheres Leben hinter sich gelassen und 2016 die Hilfsorganisation "STELP" gegründet. Mit an Bord: Timo Hildebrand, Ex-VfB-Spieler. Gemeinsam helfen sie seither Menschen auf der ganzen Welt. Immer wieder ist Serkan Eren selbst im Ausland im Einsatz, erst im Dezember war er in Afghanistan. Für dieses Engagement wird er nicht nur gelobt. Im Studio erzählt er von Hassmails und Morddrohungen - und warum er trotzdem weiter macht. mehr...