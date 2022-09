Faltbootfahren auf dem Neckar

Familienstrand, FKK-Strand, Kite-Surfing, Hundestrand und ein großer Kiesbagger. Direkt daneben - ein Naturschutzgebiet. Am Epplesee in Rheinstetten bei Karlsruhe ist für jeden etwas dabei. Auch wenn’s nur ein einfacher Sonntag ist -| es ist wie "Urlaub". Der Eintritt ist frei, nur Parken kostet inzwischen. Es wurden einfach zu viele Besucher. Einheimische schimpfen schon mal auf die vielen Auswärtigen aus Stuttgart oder Pforzheim, mit denen sie sich an heißen Tagen den See teilen müssen. mehr...