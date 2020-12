Der Westweg führt einmal durch den ganzen Schwarzwald von Pforzheim nach Basel. Der Schwarzwaldverein empfiehlt ihn in 12 Tagesetappen zu laufen und auch das ist schon ganz schön hart. Schließlich müssen neben den 280 Kilometer noch rund 10.000 Höhenmetern absolviert werden. Lieber: zwei Wochen Zeit nehmen!

Aber was ein echter Extremsportler ist, der macht das in zwei Tagen. Zumindest hatte sich das Jörg Scheiderbauer vorgenommen. Er ist Triathlet und war vierter in seiner Altersklasse beim Ironman von Hawaii. Eine Aktion, mit der er Spenden für die Kinderkrebshilfe sammelt. Wir haben ihn begleitet, Tag und Nacht.