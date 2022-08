Extrem-Kanute Adrian Mattern vor größter Expedition

Jonas Deichmann hat als Erster einen Triathlon um die Welt geschafft. Ein Abenteuer, das dem Stuttgarter so schnell keiner nachmachen wird. 120 Ironmen in 430 Tagen hat er zurückgelegt, 450 Kilometer Schwimmen, 21.000 Kilometer Radfahren und 5060 Kilometer Laufen geschafft- bei eisiger Kälte in Sibirien und in der größten Hitze Mexikos. Nach 14 Monaten ist Jonas Deichmann nun zurückgekehrt und hat über seine unglaublichen Erlebnisse ein Buch geschrieben. Im Landesschau Studio erzählt Jonas Deichmann von eingefrorenen Schuhen und Drogenbossen, die ein Foto mit ihm machen wollten. mehr...