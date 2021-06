Vor drei Jahren haben sie den Campingpark bei Kressbronn für sich entdeckt: Sebastian Merk und Thomas Geng aus Aulendorf sind längst passionierte Dauercamper. Während sie früher noch gerne mit dem Wohnmobil durch die Lande reisten, ist das Ehepaar nun in der Freizeit sesshaft geworden. Sie machen Urlaub gerade mal 50 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Nach vielen Monaten Lockdown hat der "Gohren" nun endlich wieder geöffnet. Im Studio erzählen Sebastian Merk und Thomas Geng, warum sie es in jeder freien Minute auf den Campingplatz zieht und was ihr Hund Nala damit zu tun hat. mehr...