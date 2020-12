Sie ist in aller Hände - und erfreut sich in letzter Zeit besonders starker Nachfrage: die Seife. Sie gibt es flüssig und als Brocken, in allen Farben mit allen möglichen Gerüchen und Inhaltstoffen. Außerdem hat ein Dermatologe am Klinikum Stuttgart festgestellt, dass zurzeit vermehrt Menschen mit Ekzemen an den Händen um Hilfe fragen. Wir sagen Ihnen was in der Seife drin steckt und welche Alternativen es für Menschen mit empfindlicher Haut gibt. mehr...