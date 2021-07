per Mail teilen

Ein Pfarrer mit echten Gefühlen und das ganz bunte Familienleben: Das ist "Oh Gott, Herr Pfarrer!" Die Fernsehserien aus den 80er-Jahren ist in Heimsheim für viele Bewohner bis heute ein unvergessenes Erlebnis. Im echten Leben wohnt hier Pfarrer Christian Tsalos. Er hat die Dreharbeiten nicht selbst miterlebt, verfolgt die Serie aber mit großem Interesse. Für ihn zeigt die Serie authentisch, wie ein moderner Pfarrer so tickt. Auch heute noch sind die Heimsheimer stolz auf ihr Stück Fernsehgeschichte.