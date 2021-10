Erdmännchen-Nachwuchs im Ulmer Zoo verzaubert Besucher

Alexandra Kirschner hört unterschiedliche Stimmen in unterschiedlichen Farben. Hohe Stimmen sind oft gelb gefärbt. Tiefere Stimmen sind eher dunkelblau. Nicht nur Klänge, sondern auch Berührungen lösen bei der Synästhetikerin Farben aus. Kneift sie sich kurz in den Arm, erscheint in ihrem Kopf eine rosa-hellblaue Ellipse - wie von einem Bleistift gezeichnet. Bei ihr sind bestimmte Hirnregionen so miteinander verknüpft, dass ein Reiz mehrere Reaktionen gleichzeitig auslöst. Manche Düfte hält sie daher fast nicht aus. Diese Fähigkeit hat sie gemeinsam mit Pop-Musikerin Lady Gaga. Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie ihr diese Gabe in ihrem Beruf als Stimmbildnerin einerseits hilft und wann diese Fähigkeit auch zur Reizüberflutung führt. mehr...