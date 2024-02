Er ist waschechter Schwabe, Produzent und Regisseur. Bekannt wurde er jedoch mit schwäbischen Synchronisationen, die die Landesschau Baden-Württemberg ab 2009 in der Sketch-Reihe „Die Welt auf Schwäbisch“ zeigte. Der Beginn einer Karriere, die alles andere als so geplant war. Dominik Kuhn bekam Schauspielrollen in Film und Fernsehen und ging im März 2014 erstmals als Comedian auf Tour. Mit großem Erfolg: Seine schwäbische Live-Comedy-Show ist bis heute regelmäßig ausverkauft. Im Studio erzählt Dominik Kuhn, warum er nie eine Karriere als Comedian geplant hatte und heimlich von Hollywood träumt.