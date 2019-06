5. EIN STRANDBAD BESUCHEN: Die Strandbäder am Bodensee sind Kult. Sehr populär ist zum Beispiel das "Hörnle" in Konstanz, das größte Strandbad am See. Dagegen liegt das Strandbad Klausenhorn idyllisch im Naturschutzgebiet. Schwimmer haben also große Auswahl. In vielen Bädern am Bodensee ist der Eintritt sogar frei.