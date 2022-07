Eisenbahnerstadt Kornwestheim: Der Fotograf

Sebastian Wehrle ist längst über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus bekannt. Seine Fotos werden weltweit ausgestellt und liegen voll im Trend. Seit einiger Zeit fotografiert der Schwarzwälder Kühe in großen Porträts und fasziniert mit einem besonderen Blick auf die Tiere. Aufgewachsen ist er im Simonswälder Tal zwischen Bauernhöfen, Traditionen, Moderne und der Leidenschaft zu fotografieren. Im Landesschau Studio erzählt der Fotograf, warum er erstmal Kachelofenbauer wurde und was ihn an den Kühen so fasziniert. mehr...